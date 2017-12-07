Представництво ЄС закликає відмовитися від законопроекту щодо звільнення керівників антикорупційних органів

Представництво Європейського Союзу в Україні закликало відмовитися від розгляду законопроекту про можливість звільнення керівників антикорупційних органів.

«Законопроект №7362, який дозволяє звільняти директора НАБУ і керівників антикорупційних органів суперечить боротьбі України з корупцією, реформам та Плану дій щодо візової лібералізації. Від законопроекту потрібно відмовитися. Україна повинна зміцнювати і не послаблювати антикорупційні органи», – йдеться у повідомленні представництва Євросоюзу у twitter.

У Верховній Раді 6 грудня зареєстрували законопроект №7362, який передбачає можливість звільнення парламентом керівників антикорупційних органів. Згідно з документом, питання про висловлення їм недовіри може внести на розгляд Верховної Ради президент України, Кабінет міністрів та третина народних депутатів від конституційного складу парламенту.

Відповідно до чинного законодавства, директор НАБУ звільняється, зокрема, у разі подання письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням, призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою, неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я, невідповідності обмеженням щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, невчасного подання декларації, набуття громадянства іншої держави або наявності висновку комісії з проведення незалежної оцінки (аудиту) про неефективність діяльності Національного бюро та неналежне виконання обов’язків його директором.

У порядку денному засідання Верховної ради України на 7 грудня законопроекту №7362 наразі немає.

Натомість у НАБУ переконані, що цей проект закону у випадку його ухвалення парламентом повністю знищує гарантії незалежності антикорупційних органів України.