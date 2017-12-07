Законопроект про звільнення глав антикорупційних органів знищує гарантії незалежності цих відомств – НАБУ

Національне антикорупційне бюро оприлюднило заяву, у якій засудило зареєстрований у Верховній Раді законопроект із розширення повноважень комісії зовнішнього контролю роботи відомства та спрощення процедури звільнення керівників НАБУ і САП через висловлення їм недовіри простою більшістю голосів у парламенті.

«Законопроект значно розширює повноваження комісії зовнішнього контролю НАБУ через надання її членам доступу до державної таємниці та права перевіряти не тільки завершені й передані до суду справи, але й поточні розслідування», – йдеться у заяві бюро.

На переконання представників НАБУ, згаданий документ у випадку його ухвалення парламентом повністю знищує гарантії незалежності антикорупційних органів України.

«Переконані, зазначені кроки є частиною великого плану, що увійшов в активну фазу минулого тижня, головною метою якого є знищення НАБУ і САП, блокування розслідувань щодо топ-посадовців та звільнення топ-корупціонерів від відповідальності», – заявляють вони.

Як повідомлялось раніше, наразі у порядку денному засідання Верховної ради України на 7 грудня, розміщеному на сайті парламенту, відсутній законопроект №7362, який може надати парламенту можливість звільнення директорів Державного бюро розслідувань та Національного антикорупційного бюро, керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та члена Національного агентства з питань запобігання корупції.

Цей законопроект зареєстрували на день раніше, 6 грудня. Згідно з документом, питання про висловлення недовіри керівникам антикорупційних органів може внести на розгляд Верховної Ради президент України, Кабінет міністрів та третина народних депутатів від конституційного складу парламенту.

Відповідно до чинної редакції закону про Національне антикорупційне бюро, директор звільняється, зокрема, у разі подання письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням, призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою, неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я, невідповідності обмеженням щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, невчасного подання декларації, набуття громадянства іншої держави або наявності висновку комісії з проведення незалежної оцінки (аудиту) про неефективність діяльності Національного бюро та неналежне виконання обов’язків його директором.

Останнім часом про підтримку роботи в Україні антикорупційних органів, зокрема НАБУ і САП, заявили Світовий банк, МВФ, ЄС та США. Крім того, західні дипломати попередили, що США можуть зупинити допомогу уряду України в разі звільнення керівництва антикорупційних органів, що може відбутися у зв’язку з міжвідомчим конфліктом між ГПУ, НАБУ і САП.