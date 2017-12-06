«Спецслужби України працюють проти НАБУ» – Ситник у Вашингтоні

«Це, мабуть, продовження величезного сценарію блокування антикорупційної реформи в Україні», – заявив голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник в ексклюзивному коментарі журналістці Української служби «Голосу Америки» Тетяні Ворожко.

«Така відкрита стадія (протистояння – ред.) почалася після затримання сина міністра внутрішніх справ. Почалася масштабна PR-атака, почалися зриви наших операцій, почалася масштабна робота всіх спецслужб України проти антикорупційного бюро. Тому зараз дуже важко прогнозувати, як далі будуть розвиватися події, хто буде затриманий – чи я, чи хтось із моїх колег», – переконаний Ситник.

У жодній державі світу всі спецслужби не об’єднуються проти однієї спецслужби, яка намагається боротися з корупцією у найвищих ешелонах влади

Ситник подякував агентам за роботу: «Вони тримаються. Вони мотивовані. Вони розуміли, куди вони йдуть. Вони розуміли, який буде спротив».

«Ми з самого початку знали, що рано чи пізно після наших розслідувань протистояння дійде до такого сценарію, тому психологічно ми до цього готові… У жодній державі світу всі спецслужби не об’єднуються проти однієї спецслужби, яка намагається боротися з корупцією у найвищих ешелонах влади», – каже Ситник.

Таке протистояння, на думку Ситника, пов’язане з тим, що реформа підійшла до свого завершення. Якщо буде створено антикорупційний суд, «почнуться вироки топ-чиновникам – те, чого ще ніколи не було в Україні».

«Це буде точка неповернення. І вся ця політична корумпована еліта просто розсиплеться», – переконаний Ситник.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький відзначив існування «певної конкуренції правоохоронних органів на такій досить вузькій ниві боротьби з корупцією». Про це він сказав в окремому коментарі Українській службі «Голосу Америки».

Генеральна прокуратура повинна надати всі свої докази – докази обвинувачення, які підтверджують вину детектива, який працював під прикриттям, – а сторона захисту, у ролі якої виступає НАБУ, повинна спростувати всі ці дані

Він закликав провести незалежне розслідування звинувачень, висунутих проти НАБУ у провокуванні посадовця Державної міграційної служби на отримання хабара, а також стосовно роботи детективів під прикриттям: «Якщо Генпрокуратура озвучила такі факти, я буду наполягати і як прокурор, і як член українського суспільства на проведенні об’єктивного і неупередженого слідства. І нехай слідство поставить крапку».

«Слідство – неупереджене, без скандалів, із дотриманням всіх норм КПК – має поставити крапку», – наполягає Холодницький.

«Генеральна прокуратура повинна надати всі свої докази – докази обвинувачення, які підтверджують вину детектива, який працював під прикриттям, – а сторона захисту, у ролі якої виступає НАБУ, повинна спростувати всі ці дані», – заявив Холодницький.

НАБУ, зі свого боку, заявляє, що не вбачає складу злочину в діях своїх службовців у зв’язку зі скандалом навколо немовби провокування хабаря.

«Це не була операція щодо конкретної особи, – сказав Ситник. – Це операція, яка стосується конкретної корупційної схеми, і вона була зірвана «завдяки» діям СБУ і Генеральної прокуратури».

«Я не бачу там якихось порушень. Коли виписується завдання агентові, там прописується, що йому забороняється вчиняти провокативні дії щодо суб’єктів, які документуються в ході цієї операції», – пояснив Ситник.

«Якщо вони не виконають розпорядження, то будуть відповідати вже перед керівництвом НАБУ. І тому я спокійний. Ми вивчали цю ситуацію і ми знаємо, що там немає порушень закону», – додав він.

Артем Ситник та Назар Холодницький цього тижня у Вашингтоні беруть участь у Глобальному форумі з повернення активів, де, поряд з іншими питаннями, розглядається повернення активів, набутих шляхом здійснення злочинної діяльності в Україні.