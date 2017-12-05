ЄС: українська Генпрокуратура послаблює можливості НАБУ в антикорупційних розслідуваннях

Європейська служба зовнішніх дій 5 грудня поширила заяву за підписом речниці Майї Коцьянчич щодо ситуації у сфері боротьби з корупцією в Україні.

«Публічне розкриття змісту корупційних розслідувань Генеральною прокуратурою суттєво послаблює можливості Національного антикорупційного бюро проводити ефективні розслідування, а також підриває віру людей у можливість ефективної протидії корупції», – йдеться у заяві.

У Брюсселі наголосили, що від ефективності антикорупційної компоненти залежить успіх всіх інших реформ, та закликали українську владу «посилити свої зусилля для того, щоб забезпечити незалежність, операційну спроможність та ефективність антикорупційних інституцій».

У Державному департаменті США 4 грудня також заявили, що занепокоєні через можливий відступ України від боротьби з корупцією, що може загрожувати підтримці Києва Заходом.

Заяви ЄС та США, найімовірніше, пов’язані з міжвідомчим конфліктом, викликаним недавньою спецоперацією у Державній міграційній службі України щодо виявлення учасників організованого злочинного угруповання. Спецоперацію, за заявами НАБУ, зірвали співробітники СБУ та ГПУ, які затримали в її перебігу агента НАБУ під прикриттям.

5 грудня в НАБУ повідомили, що ГПУ повідомила про підозру ще двох співробітникам антикорупційного відомства.

Кампанія проти корупції з реформуванням судової системи, стала серед інших, ключовою вимогою для України від Заходу для отримання кредитів і більш тісних відносин з Європейським союзом, США і Міжнародним валютним фондом.

Наприкінці минулого тижня в ефірі «ТСН. Тиждень» на телеканалі «1+1» генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав антикорупційних агентів під прикриттям «нелегальними», а також обурився, що спецоперація з виявлення корупції в Державній міграційній службі була спільною роботою НАБУ й Федерального бюро розслідувань США.