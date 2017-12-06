Брюссель незадоволений тим, що Київ саботує боротьбу з корупцією

(Рубрика «Точка зору»)

Невідомо, якого ефекту бажав досягти генеральний прокурор України Юрій Луценко із претензіями до слідчих НАБУ і демонстрацією їхніх фотографій, але він викликав шквал критики не лише в Україні. У Брюсселі, який був одним із натхненників і спонсорів антикорупційних інституцій України – луснув терпець.

5 грудня увечері на офіційному сайті Євросоюзу з’явилася заява речниці зовнішньополітичної служби Євросоюзу Майї Коціянчич, в якій вже в першому реченні чорним по білому зазначено, що саме боротьба з корупцією є ключовим елементом розвитку стосунків України та ЄС. А публічне оприлюднення розслідувань НАБУ генпрокурором ослабляє можливості і Національного антикорупційного бюро України і підриває довіру суспільства.

Коротка заява – це лише увертюра до низки серйозних претензій, які українська сторона почує вже у п’ятницю, 8 грудня, під час засідання Ради асоціації Україна-ЄС. Йтиметься про необхідність забезпечення перевірки електронного декларування, безперебійної роботи НАБУ, нарешті запуску антикорупційного незалежного суду і всього того, що Київ обіцяв зробити і чому так опирається сьогодні.

Брюссель давно незадоволений перебігом реформ в Україні, про що українська сторона знає. Де-факто, можна говорити не просто про охолодження стосунків, а про перші «санкції» з боку Брюсселя. Наприклад, скасування траншу макрофінансової допомоги в 600 мільйонів євро день в день співпала із самітом «Східного партнерства» 24 листопада і приїздом Петра Порошенка. Причина все та ж – недостатня і непослідовна робота по боротьбі з корупцією.

Тут варто згадати низку матеріалів в західній пресі про корупційні схеми оточення президента України, які не сприяють позитивному іміджу Києва. Так що, якби Брюссель заплющував очі на такі статті – у мешканців Євросоюзу могли б виникнути логічні запитання – а чому під час кризи платники податків ЄС повинні фінансувати корумповану українську владу?

Софія Гордієнко – журналіст

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