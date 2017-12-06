Ситник і Холодницький не перервуть візит до Вашингтона на вимогу Луценка

Директор Національного антикорупційного бюро та керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не мають наміру на вимогу генерального прокурора Юрія Луценка переривати свій візит до Вашингтона, де вони перебувають на запрошення організаторів Глобального форуму з повернення активів та для участі у додаткових зустрічах з високопосадовцями США. Про це повідомляє журналіст Радіо Свобода Наталка Седлецька з Вашингтона.



Артем Ситник розповів у коментарі Радіо Свобода, що має низку запланованих зустрічей з високопосадовцями США на 6-7 грудня.



«В мене на середу та четвер заздалегідь заплановані дуже важливі зустрічі з керівництвом низки правоохоронних та державних органів США. Серед них – керівництво ФБР, Державного департаменту, матиму зустріч з керівником Всесвітнього банку. Тому виконувати спонтанні забаганки генпрокурора наміру не маю, але, звісно, буду дивитись по ситуації і при необхідності буду робити все, щоб скоріше повернутись в Україну», – повідомив Артем Ситник.

В свою чергу Назар Холодницький повідомив, що перебуватиме у США до 12 грудня.



«Відрядження заплановано до 12 грудня, бо на ці дати організована низка зустрічей. Я не можу просто взяти і повідомити колегам з ФБР, Державного департаменту, сенаторам та конгресменам, що зустрічі переносяться або відміняються, оскільки у них також є графік. Ці зустрічі готувались місяцями, їхня відміна була б шкідливою для корупційних органів України та держави в цілому», – сказав Назар Холодницький.



5 грудня з трибуни парламенту генпрокурор Юрій Луценко попросив Верховну Раду відкликати з США керівництво НАБУ і САП для звіту у парламенті. Він також закликав спікера Андрія Парубія відправити з цього приводу телеграму до Вашингтона.