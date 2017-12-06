Лідер «Народного фронту» закликав ухвалити закон про Антикорупційний суд

Арсеній Яценюк, лідер партії «Народний фронт», фракція якої входить до урядової коаліції, закликав якнайшвидше ухвалити закон про Антикорупційний суд та проголосувати у Верховній Раді за призначення аудитора НАБУ.

«Для того, щоб антикорупційна боротьба не перетворювалася на політичну боротьбу і переслідування є єдина формула. Перше – невідкладне ухвалення закону України про Антикорупційний суд. Друге – негайне голосування у Верховній Раді за призначення незалежного і фахового аудитора Національного антикорупційного бюро», – написав Яценюк у Facebook.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який також представляє «Народний фронт», запропонував трьох фахівців на посаду аудитора НАБУ.

«Депутати НФ за якнайшвидше створення антикорупційного суду і вибір авторитетного міжнародно визнаного аудитора НАБУ – на мій погляд когось з трійки – Марта Борщ, Карлос Кастресана або Роберт Сторч. Необхідний баланс!» – написав він у Twitter.

У Верховній Раді 6 грудня зареєстрували законопроект, який надасть парламенту можливість звільнення директорів Державного бюро розслідувань та Національного антикорупційного бюро, керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та членів Національного агентства з питань запобігання корупції. Згідно з документом, питання про висловлення їм недовіри може внести на розгляд Верховної Ради президент України, Кабінет міністрів та третина народних депутатів від конституційного складу парламенту. Законопроект подали голова парламентської фракції партії «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов та його колега з «Народного фронту» Максим Бурбак.

Заступник генерального прокурора України Юрій Столярчук 5 грудня повідомив про підозру ще двом співробітникам Національного антикорупційного бюро України. Про це інформувала прес-служба НАБУ, яка також нагадує, що детективу НАБУ під прикриттям, раніше затриманому СБУ і ГПУ під час виконання одного з етапів спецзавдання, повідомлено про підозру 30 листопада.

У Державному департаменті США 4 грудня заявили, що занепокоєні через можливий відступ України від боротьби з корупцією, що може загрожувати підтримці Києва Заходом. Зі схожою заявою 5 грудня виступили і в Євросоюзі.