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07 Грудень 2017, Київ 06:58
Новини | Політика

НАБУ, ГПУ і Саакашвілі: хто кого дискредитує – ранковий ефір Радіо Свобода

Гаага чекає Путіна: конфлікт на Донбасі можуть визнати міжнародним.

Стережіться! Більше половини товарів – підробки.

Луценко vs Ситник – руйнація корупції чи правової системи?

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Дмитро Баркар і гості студії: постійний представник президента України в Криму Борис Бабін, експерт-міжнародник Андрій Бузаров; перший заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Жук, гендиректор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко; екс-заступник генерального прокурора України, адвокат Олексій Баганець та адвокат Тетяна Козаченко.

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