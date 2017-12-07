У ФБР США заявили про дотримання законів України та відзначили професійність НАБУ і САП

Федеральне бюро розслідувань США дотримується законів і діє в межах укладеного меморандуму з НАБУ, чиїх співробітників, як і колег з САП, вважає «професійними та надійними». Про це йдеться у відповіді від ФБР на запит журналіста Радіо Свобода Наталки Седлецької щодо заяви генпрокурора України Юрія Луценка про незаконну співпрацю ФБР та НАБУ на території України.

«ФБР дотримується законів приймаючих країн і ніколи не діє поза межами Меморандуму (укладеного з НАБУ – ред.). Персонал ФБР призначається у НАБУ тимчасово, на ротаційній основі для підтримки наших відносин. Ці спеціальні агенти та аналітики не є оперативними. Будь-які твердження щодо протилежного не відповідають дійсності», – йдеться в повідомленні.

У ФБР наголосили, що Меморандум про взаєморозуміння з НАБУ дозволяє ФБР забезпечувати допомогу зі слідством, навчання та інституційну розбудову НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України.

«Ми цінуємо наші відносини з НАБУ і САП і вважаємо їхніх співробітників професійними та надійними. НАБУ та САП – це молоді організації, які стикаються з величезними труднощами в роботі, якою вони займаються в Україні. ФБР надалі надаватиме НАБУ та САП підтримку та допомогу, необхідну їм для виконання важливої роботи для українського народу. У боротьбі з корупцією всі правоохоронні органи повинні працювати разом», – додали в американському розвідувальному бюро.

Наприкінці минулого тижня в ефірі «ТСН. Тиждень» на телеканалі «1+1» генпрокурор України Юрій Луценко назвав антикорупційних агентів під прикриттям «нелегальними», а також обурився, що спецоперація з виявлення корупції в Державній міграційній службі була спільною роботою НАБУ й Федерального бюро розслідувань США.

пов’язана з міжвідомчим конфліктом, викликаним н

Недавня спецоперація у Державній міграційній службі України щодо виявлення учасників організованого злочинного угруповання викликала «міжвідомчий конфлікт» між ГПУ, НАБУ і САП. Цю спецоперацію, за заявами НАБУ, зірвали співробітники СБУ та ГПУ, які затримали в її перебігу агента НАБУ під прикриттям.

Крім того, у Верховній Раді 6 грудня зареєстрували законопроект, який надасть парламенту можливість звільнення директорів Державного бюро розслідувань та Національного антикорупційного бюро, керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та члена Національного агентства з питань запобігання корупції. Згідно з документом, питання про висловлення їм недовіри може внести на розгляд Верховної Ради президент України, Кабінет міністрів та третина народних депутатів від конституційного складу парламенту.