Законопроект про звільнення глав антикорупційних органів відсутній у порядку денному Ради 7 грудня

У порядку денному засідання Верховної ради України на 7 грудня, розміщеному на сайті парламенту, відсутній законопроект №7362, який може надати парламенту можливість звільнення директорів Державного бюро розслідувань та Національного антикорупційного бюро, керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та члена Національного агентства з питань запобігання корупції.

Як підтвердив на сторінці у Facebook народний депутат Мустафа Найєм, секретаріати парламентських фракцій отримали оновлений порядок денний, в якому немає законопроекту, ініційованого головою парламентської фракції партії «Блок Петра Порошенка» Артуром Герасимовим та його колегою з «Народного фронту» Максимом Бурбаком.

«Вони відступили. Законопроект, який давав парламенту право одноосібного звільнення глави НАБУ, САП і членів НАЗК знято з порядку денного і не буде розглядатися Верховною Радою… Колись події цієї ночі увійдуть до підручників історії. Зараз просто повірте на слово: тверезість окремих політиків, реакція громадськості, ЗМІ та особисті контакти численних активістів в міжнародних організаціях зіграли не останню роль у цій історії», – повідомив Мустафа Найєм.

У Верховній Раді 6 грудня зареєстрували законопроект №7362 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення парламентського контролю», який передбачає можливість звільнення парламентом керівників антикорупційних органів. Згідно з документом, питання про висловлення їм недовіри може внести на розгляд Верховної Ради президент України, Кабінет міністрів та третина народних депутатів від конституційного складу парламенту.

Відповідно до чинної редакції закону про Національне антикорупційне бюро, директор звільняється, зокрема, у разі подання письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням, призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою, неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я, невідповідності обмеженням щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, невчасного подання декларації, набуття громадянства іншої держави або наявності висновку комісії з проведення незалежної оцінки (аудиту) про неефективність діяльності Національного бюро та неналежне виконання обов’язків його директором.