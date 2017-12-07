МВФ закликає українську владу захистити незалежність НАБУ і САП – заява

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лаґард висловила стурбованість від імені фонду щодо ситуації навколо антикорупційних органів НАБУ і САП.

«Ми глибоко стурбовані недавніми подіями в Україні, які можуть погіршити прогрес, досягнутий у створенні незалежних інституцій, що борються з корупцією на високому рівні, включаючи Національне антикорупційне бюро України та Спеціальну антикорупційну прокуратуру. Боротьба з корупцією є ключовою вимогою українського суспільства, має вирішальне значення для забезпечення більш міцного і стабільного зростання, та є частиною зобов’язання уряду в рамках програми з МВФ»,– йдеться у заяві від 6 грудня на сайті МВФ.

За словами Крістін Лаґард, українська влада має не лише захистити незалежність НАБУ і САП, а й подбати про швидке впровадження незалежного антикорупційного суду.

«Закликаємо українську владу та парламент захистити незалежність НАБУ і САП. Ми також наполегливо закликаємо владу швидко просунутися з ухваленням законодавства з метою введення в дію незалежного антикорупційного суду відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії Ради Європи, що є необхідним для надійного вирішення справ про корупцію на високому рівні», – йдеться в заяві директора-розпорядник МФВ.

Міжнародні правозахисники, західні партнери України, зокрема МФВ, давно закликають Київ посилити боротьбу з корупцією, зокрема шляхом створення спеціального антикорупційного суду, що мав би особливо ретельно відібраних суддів і розглядав би справи щодо корупції.

Останні заяви щодо підтримки роботи в Україні антикорупційних органів, зокрема НАБУ і САП, висловили за останні дні у ЄС та США. Крім того, західні дипломати попередили, що США можуть зупинити допомогу уряду України в разі звільнення керівництва антикорупційних органів, що може відбутися у зв’язку з міжвідомчим конфліктом між ГПУ, НАБУ і САП.