США мають зупинити допомогу уряду України в разі звільнення голови НАБУ – екс-високопосадовець Пентагону

Колишній заступник помічника голови Пентагону з питань України та Євразії в адміністрації Барака Обами, а нині директор аналітичного Центру Байдена при Пенсильванському університеті Майкл Карпентер закликає Сполучені Штати зупинити всю допомогу уряду України в разі продовження дій влади щодо антикорупціонерів.

«Якщо Верховна Рада проголосує за звільнення голови антикорупційного комітету та голови НАБУ, я рекомендую скоротити всю державну допомогу уряду до України, включно з безпековою допомогою. Це ганьба», – написав американський експерт у мережі Twitter.

Комітет Верховної Ради з питань запобігання й протидії корупції 6 грудня визнав незадовільною роботу депутата від «Самопомочі» Єгора Соболєва на посаді голови комітету. «Пропозиція може складатися із двох частин: визнати незадовільною роботу Соболєва на посаді голови комітету й ініціювати перед Верховною Радою процедуру відкликання Соболєва з посади голови комітету», – сказав депутат Юрій Булак. Рішення підтримали 12 народних депутатів. Соболєв очолив антикорупційний комітет Верховної Ради в грудні 2014 року.

У Верховній Раді 6 грудня зареєстрували законопроект, який надасть парламенту можливість звільнення директорів Державного бюро розслідувань та Національного антикорупційного бюро, керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та члена Національного агентства з питань запобігання корупції. Згідно з документом, питання про висловлення їм недовіри може внести на розгляд Верховної Ради президент України, Кабінет міністрів та третина народних депутатів від конституційного складу парламенту. Законопроект подали голова парламентської фракції партії «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов та його колега з «Народного фронту» Максим Бурбак.