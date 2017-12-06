Антикорупційний комітет Ради визнав незадовільною роботу депутата Соболєва на посаді голови комітету

Комітет Верховної Ради з питань запобігання й протидії корупції визнав незадовільною роботу депутата від «Самопомочі» Єгора Соболєва на посаді голови комітету. Відповідне рішення комітет ухвалив на своєму засіданні.

«Пропозиція може складатися із двох частин: визнати незадовільною роботу Соболєва на посаді голови комітету й ініціювати перед Верховною Радою процедуру відкликання Соболєва з посади голови комітету», – сказав депутат Юрій Булак.

Рішення підтримали 12 народних депутатів.

Член комітету, позафракційний депутат Віктор Чумак зазначив, що ініціаторам відкликання Соболєва потрібно зареєструвати відповідний проект постанови, який також необхідно буде розглянути в комітеті. Потім, згідно з українським законодавством, його має підтримати Верховна Рада.

Соболєв очолив антикорупційний комітет Верховної Ради в грудні 2014 року.