У Світовому банку заявили про стурбованість «нападами» на НАБУ і САП

У Представництві Світового банку в Україні повідомили про стурбованість «нападами» на незалежні антикорупційні установи в Україні.

«Ми глибоко стурбовані недавніми нападами на незалежні антикорупційні інститути в Україні, такі як НАБУ і САП, які загрожують їх здатності боротися з корупцією і відновлювати викрадені активи», йдеться в повідомленні відомства на сторінці у Facebook за наслідками зустрічі директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника із головою Світового банку Джимом Йонг Кімом.

У Світовому банку також заявили про важливість «законодавчої бази і ресурсів» для виконання повноважень антикорупційними органами.

У прес-службі НАБУ за наслідками зустрічі його керівника з очільником Світового банку заявили, що в ході зустрічі сторони обговорили «тиск, який чиниться на НАБУ», хід розслідувань із викриття топ-корупції та перспективи створення антикорупційного суду в Україні.

Міжнародні правозахисники, західні партнери України давно закликають Київ посилити боротьбу з корупцією, зокрема шляхом створення спеціального антикорупційного суду, що мав би особливо ретельно відібраних суддів і розглядав би справи щодо корупції.

Останні заяви щодо підтримки роботи в Україні антикорупційних органів, зокрема НАБУ і САП, висловили за останні дні МВФ, ЄС та США. Крім того, західні дипломати попередили, що США можуть зупинити допомогу уряду України в разі звільнення керівництва антикорупційних органів, що може відбутися у зв’язку з міжвідомчим конфліктом між ГПУ, НАБУ і САП.