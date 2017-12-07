Почалась «зачистка НАБУ», яка може позбавити Україну грошей від Заходу – експерт Atlantic Council

Провідною проблемою України сьогодні є не ситуація навколо Саакашвілі: очевидний намір уряду України є зачистити НАБУ. Про це в інтерв’ю «Голосу Америки» напередодні заявив економіст Андерс Ослунд, який є експертом аналітичного центру Atlantic Council у Вашингтоні.

Ситуація надзвичайно складна – іде бій за те, чи буде в Україні верховенство права, чи ні

«Уряд, а саме СБУ, генеральний прокурор і, очевидно, президент України вирішили зачистити НАБУ. Артема Ситника із Вашингтона викликали до Києва, щоб Рада проголосувала за недовіру йому. Вони намагаються позбавитись єдиного антикорупційного інституту в Україні, який реально бореться із корупцією», – заявив Андерс Ослунд.

Експерт також наголосив, що вважає найважливішим у ситуації навколо екс-президента Грузії те, що засвідчено готовність уряду України використовувати силу проти борців з корупцією.

Жоден міжнародний інститут не дасть Україні грошей, якщо не буде створено незалежний антикорупційний суд. А якщо уряд розчавить НАБУ, то знімається саме питання про можливість виділення Україні коштів

За словами Ослунда, майбутнє НАБУ буде залежати від двох чинників: політичних протестів та протестів з боку західних інститутів та країн.

«Ми побачимо, що все це зможе привернути увагу президента та його поплічників. Ситуація надзвичайно складна – іде бій за те, чи буде в Україні верховенство права, чи ні», – підкреслив Ослунд.

При цьому експерт попередив, що розгром НАБУ обернеться для України втратою підтримки з боку Заходу.

«Очевидно, що жоден міжнародний інститут не дасть Україні грошей, якщо не буде створено незалежний антикорупційний суд. А якщо уряд розчавить НАБУ, то, звісно, знімається саме питання про можливість виділення Україні коштів», – заявив Ослунд.

У середу генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що директор НАБУ Артем Ситник, який зараз перебуває у США, розгорнув бурхливу діяльність, спрямовану на дискредитацію ГПУ.

Як повідомляє видання «Українська правда», раніше Луценко заявив, що весь апарат агентів НАБУ є поза законом, а під час роботи вони використовують контрабандну техніку, а також незаконно співпрацюють з «іноземними агентами».

У четвер народний депутат України Сергій Лещенко заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, що до Верховної Ради подано законопроект, який спрощує звільнення очільників НАБУ.

Лещенко назвав законопроект частиною «повзучого путчу корупціонерів» та закликав громадян України до участі в акціях протесту.

«Останнім ударом по НАБУ» та «маразмом» назвав законопроект і Мустафа Найєм.

(Прим. ред.: уже після написання цієї статті, вранці у п’ятницю, 7 грудня, Найєм повідомив, що законопроект зняли з розгляду і розглядати не будуть.)

Викорінити корупцію – це кращий шлях завойовувати голоси, ніж підрив інституцій, які займаються боротьбою з корупцією

Із заявами на підтримку боротьби з корупцією в Україні та конкретно НАБУ виступили і представники західних урядів.

«Нове соціологічне дослідження від МРІ свідчить, що корупція в державних органах є головною проблемою для виборців в Україні. Звичайно, викорінити корупцію – це кращий шлях завойовувати їхні голоси, ніж підрив інституцій, які займаються боротьбою з корупцією?» – написала у твітері Джудіт Ґоф, посол Великої Британії в Україні.

Нас надихають ці віддані професіонали, їхнє відчуття покликання у НАБУ та САП. Українці мають пишатись цими героями, які борються із корупцією

Раніше про «гордість» з приводу НАБУ офіційно заявляли і в посольстві США в Україні.

«Нас надихають ці віддані професіонали, їхнє відчуття покликання у НАБУ та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Українці мають пишатись цими героями, які борються із корупцією – найбільшим викликом, який постав перед Україною. Ми пишаємося тим, що ми ваші партнери. #НАБУ #САП», – твітували з офіційного облікового запису посольства США в Україні.

Ще відвертішими з приводу розчарування діями ГПУ щодо новостворених антикорупційних органів стали західні журналісти, які працюють в Україні.

«Скільки грошей, часу на сподівань закордонні партнери України вклали у війну проти корупції в Україні. Вони напевне відчувають обурення з приводу того, що відбувається зараз», – твітує Крістіан Боріс, журналіст низки західних видань, який працює в Україні.

«Очевидно, генеральний прокурор України (який, на секундочку, не спромігся посадити жодного реального злочинця, які грабували Україну перед Майданом) байдужий до того, що думають західні донори України: стало відомо, що голові НАБУ висунуть кримінальні звинувачення», – твітує Ґуллівер Краґґ, кореспондент французького видання France 24 у Києві.