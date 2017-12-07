«Я відчував, що рано чи пізно буде такий вибух і буде така контратака, яка фактично буде перекреслювати останні три роки, які відбулися в Україні, перекреслювати ті реформи, які були розпочаті, перекреслювати можливу міжнародну співпрацю», – так відреагував голова НАБУ Артем Ситник на критику на свою адресу, що прозвучала від генерального прокурора України Юрія Луценка з трибуни Верховної Ради.

«Такий спротив був очікуваним», – заявив Ситник в інтерв’ю журналістці Української служби «Голосу Америки» Тетяні Ворожко під час Глобального форуму з повернення активів, отриманих злочинним шляхом, що відбувся в Вашингтоні цього тижня.

Справді, НАБУ має меншу кількість справ аніж Генпрокуратура, зауважив Ситник. «Якщо порівнювати кількість справ, то, звичайно, у нас менша кількість справ. Якщо ми говоримо про якість справ, про фігурантів, які проходять по справах, звичайно, що Генеральна прокуратура тут явно не на висоті», – наголосив він.

Йдеться про виживання корупційної еліти, що ще раз доводить, що неможливо розслідувати в Україні справи про топ-корупціонерів і не зустрічати такого спротиву

«Тут мова вже не йде про розподіл повноважень. Тут йдеться про виживання корупційної еліти, що ще раз доводить, що неможливо розслідувати в Україні справи про топ-корупціонерів і не зустрічати такого спротиву», – заявив Ситник.

Ситник також розкритикував процедуру повернення 1,5 мільярда доларів, які пов’язують з Януковичем, і які було перенаправлено в держбюджет в рамках процедури спеціальної конфіскації.

«Щодо них (активів – ред.) багато питань, як вони були повернуті. У нас, наскільки я пригадую, три чи чотири кримінальні провадження, які зареєстровані на підставі рішення суду щодо обставин повернення 1,5 мільярда доларів. На підставі якогось міфічного рішення Краматорського суду», – сказав Ситник.

Заяви генерального прокурора, на думку Ситника, також можуть ускладнити подальше налагодження співпраці з ФБР. «Після цього робити якісь пропозиції до конструктивної співпраці – дуже важко їх сприймати як щирі, – наголосив Ситник, зазначивши, – це реально перекреслює співпрацю з нашими стратегічними партнерами. Стратегічними партнерами, які нас підтримують, коли ми знаходимося в стані війни. Навіщо це робити? Мабуть, це вже інстинкт виживання домінує над здоровим глуздом».

Корупція давно стала транснаціональним явищем

«Корупція давно стала транснаціональним явищем», – зауважив Ситник, підкресливши важливість проведення Глобального форуму з повернення активів, отриманих злочинним шляхом.

З корупцією неможливо боротися, якщо немає належної співпраці з нашими міжнародними партнерами

«З нею (корупцією – ред.) неможливо боротися, якщо немає належної співпраці з нашими міжнародними партнерами», – заявив Ситник, зазначивши, що з деякими країнами, наприклад, Панамою та Кіпром, обмін інформацією з корупційних справ є ще не достатнім.