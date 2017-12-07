Рада звільнила Соболєва з посади голови антикорупційного комітету

Верховна Рада 7 грудня проголосувала за усунення народного депутата від «Самопомочі» Єгора Соболєва з посади з посади голови комітету з питань запобігання і протидії корупції.

Відповідне рішення підтримали 256 депутатів.

Як ідеться в постанові, Соболєв відкликаний у зв’язку з незадовільною роботою на посаді голови комітету. Відповідно до пояснювальної записки, Соболєв неодноразово порушував обов’язки голови комітету.

Також Соболєв обвинувачується в порушенні регламенту парламенту й закону «Про комітети Верховної Ради», у зв’язку із чим 3, 8, 15 і 22 листопада не відбулися засідання комітету.

Тепер фактичним керівником антикорупційного комітету буде депутат Юрій Савчук (фракція «Блок Петра Порошенка»), що є першим заступником голови комітету.

6 грудня Комітет Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції підтримав пропозицію, щоб ініціювати перед парламентом процедуру відкликання Єгора Соболєва з посади голови комітету.

Український офіс міжнародної правозахисної організації Transparency International закликав напередодні Верховну Раду не голосувати за проект постанови про відкликання Єгора Соболєва з посади голови парламентського комітету з питань запобігання й протидії корупції.