Порошенко не знищить НАБУ, але нейтралізує бюро, щоб зберегти потоки, які забезпечать підтримку на виборах – експерт

Президент України Порошенко не прагне розгрому НАБУ і у майбутньому може дати цій правоохоронній агенції більше свободи, але зараз Порошенка цікавить збереження недоторканими потоків, які мають підтримати його переобрання на посаду президента та отримання ним пропрезидентської більшості у Верховній Раді. Про це в інтерв'ю «Голосу Америки» заявив Александр Кларксон, викладач Королівського коледжу у Лондоні, аналітик, який спеціалізується на питаннях Західної та Східної Європи.

Я не думаю, що Порошенко може дозволити собі просто повністю позбутися НАБУ

«Цілком можливо, що стратегічно уряд прагне нейтралізувати НАБУ перед виборами, але при цьому влада не хоче знищувати бюро взагалі. Я не думаю, що Порошенко може дозволити собі просто повністю позбутися НАБУ – туди вкладено надто багато грошей та престижу. Йдеться про нейтралізацію», – відзначив експерт.

Як відомо, в Україні триває протистояння між силовими органами, які активно обмінюються звинуваченнями у корупції. Повідомлялось, що Верховна Рада мала розглядати законопроект, що дозволяє парламенту висловлювати недовіру і звільняти керівництво антикорупційних органів, але пізніше законопроект відкликали. Посольство США в Україні заявляло про довіру до НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Водночас Федеральне бюро розслідувань США у середу закликало правоохоронні органи України працювати спільно у боротьбі із корупцією.

За словами Александра Кларксона, тиск на НАБУ та САП може бути зумовлений наближенням виборів в Україні.

На Заході прекрасно розуміють, що Порошенко намагається створити в Україні сприятливу для власної перемоги на виборах ситуацію

«На Заході прекрасно розуміють, що Порошенко намагається створити в Україні сприятливу для власної перемоги на виборах ситуацію. І ось тут йому доводиться тримати дуже тонкий баланс. Він не може дозволити, щоб значний наступ на корупцію відбувся перед його переобранням та отриманням більшості у Раді. Адже, очевидно, більшість корупційних потоків підтримує його. Таке було у Румунії, Хорватії, країнах Балтії. В останніх це, якщо чесно, зберігається досі», – сказав Клараксон.

До переобрання та отримання більшості у Верховній Раді він буде тримати НАБУ на короткому повідку. Потім дозволить закрити кількох осіб, суто щоб задовольнити Захід

«Збереження сірої зони, наявність сірих кардиналів та інше дають Порошенку змогу купувати людей, отримувати підтримку дуже кучмівськими методами. Наголошу, в цьому немає нічого виключно українського. Достатньо поглянути на Румунію, де екс-президентом Іоном Ілієску було створено систему, якої зараз намагаються позбутися. Тож проблема Порошенка у тому, що він не може цілком позбутися НАБУ. Натомість він може втручатись у процес визначення аудитора, процес вибору директора. По-суті, до переобрання та отримання більшості у Верховній Раді він буде тримати НАБУ на короткому повідку. Потім, ймовірно у 2020-му році, він частково дасть їм волю – дозволить закрити кількох осіб, суто щоб задовольнити Захід», – міркує Кларксон.

Варто відзначити, що президент України Петро Порошенко послідовно наголошує на важливості подолання корупції в Україні.

Серед іншого, президент наполягав на необхідності порушення справ проти високопоставлених корупціонерів у своєму зверненні до Верховної Ради у вересні 2017 року.

«Список фігурантів кримінальних справ виблискує гучними прізвищами і посадами, масштабність яких у нещодавні буквально часи була на кшталт індульгенції від будь-якого переслідування. Та чого в цій антикорупційній історії бракує, на жаль, так це щасливого кінця. Щасливий же кінець у цьому випадку – лише той, який завершується звинувачувальним вироком і ув’язненням корупціонерів. Тільки за таких умов суспільство повірить у серйозність наших намірів приборкати корупцію», – йшлося, серед іншого у заяві Петра Порошенка.

Раніше Александр Кларксон заявляв, що Порошенко за своїм характером є дуже європейським лідером.

«Здатність Порошенка використовувати систему у власних інтересах не переносить Україну до моральної «сірої зони» між ЄС та Росією. У багатьох країнах Європейського союзу є олігархічні лідери подібні до Порошенка. Він – дуже європейська фігура, – твітував Кларксон у грудні, – В реальності Петро Порошенко – це дуже європейська фігура. Іноді російські ліберали вихваляють уявну Європу, якої в реальності не існує».

Між тим в інтерв'ю «Голосу Америки» Александр Кларксон відзначив, що нинішня ситуація в Україні не є унікальною, а протистояння між НАБУ, СБУ та ГПУ не є проявом відданості якихось окремих агенцій корупції, а радше боротьбою між силовиками за вплив та престиж.

«Про країни Балтії говорять так, ніби модернізація там відбулася протягом однієї ночі, але 1990-ті там пройшли досить проблемно. Їх антикорупційні зусилля мали серйозні проблеми та зіткнулись із протидією впливових кіл. У Румунії боротьба з корупцією вийшла на значний рівень лише в останні роки, а якщо поглянути на ранні фази у цих країнах, на час, коли антикорупційні органи щойно були створені, всі вони стикались з однаковими проблемами. Вони стикались із протидією інших правоохоронних інститутів – подібних до українських ГПУ, СБУ, які вбачали у них конкурента, який користується підтримкою Заходу та громадськості через те, що займається чимось «гламурним» – боротьбою із корупцією. Це і треба зрозуміти щодо СБУ та ГПУ не те, щоб були задоволені рівнем корупції в Україні. Їм просто не подобається наявність конкурента. Тож маємо міні-війну між силовиками. Подібне відбувалося в країнах Східної Європи та Балтії», – відзначив експерт.

7 грудня посольство Сполучених Штатів Америки закликало українську владу до активізації роботи щодо створення антикорупційного суду, яке є однією із провідних вимог українських антикорупційних активістів та західних партнерів України.

«Чекаємо подальших кроків України у створенні антикорупційного суду у відповідності до рекомендації Венеціанської комісії», – йдеться у повідомленні посольства, поміщеному в Twitter.

Посольство США в Києві також нагадало, що у суботу, 9 грудня, світ відзначає День боротьби з корупцією.

«У ці дні ми розповідаємо, чому ми, керівники держави, детективи і слідчі, а також пересічні українці відчуваємо, що війна з корупцією – це боротьба, в якій ми маємо перемогти», – зазначає посольство США в Twitter.

Сайт президента України у четвер повідомив, що Петро Порошенко наполягає на підготовці Верховною Радою проекту закону про Вищий антикорупційний суд. Президент внесе у парламент свій варіант цього законопроекту, якщо депутати до початку наступного тижня не запропонують такий документ.

«Завтра вже місяць, як я звернувся до Верховної Ради України з пропозицією щодо прискорення процесу створення Вищого антикорупційного суду», – наводить слова Петра Порошенка сайт президента.