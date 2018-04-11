У Росії вперше за два роки вартість євро перевищила 80 рублів

На відкритті торгів на Московській біржі 11 квітня вартість євро перевищила 80 рублів. Курс долара піднявся до 64 рублів. Це пікові значення з початку весни 2016 року, вони протрималися недовго.

Станом на 11:04 за Києвом за один долар у Москві дають 63,71 рубля, за євро – 78,83.

Третій поспіль день у негативній зоні перебуває і фондовий індекс РТС, але на відміну від торгів у понеділок і вівторок, 11 квітня зниження є незначним і відбувається разом із провідними біржовими майданчиками Європи.

Курс рубля щодо провідних валют також продовжує знижуватися третій день поспіль на тлі нових санкцій США щодо російських бізнесменів і компаній, запроваджених 6 квітня.

За оцінкою Bloomberg, в результаті падіння вартості акцій російські підприємці тільки за один день 9 квітня втратили 16 мільярдів доларів. Зокрема, акції компанії «РусАл», частки в якій належать олігархам Олегу Дерипасці і Віктору Вексельбергу, впали більш ніж на третину.