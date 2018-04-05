МЗС протестує проти відмови суду в Криму скасувати арешт Балуху, який голодує

Міністерство закордонних справ України протестує проти відмови суду в анексованому Росією Криму змінити запобіжний захід українському активістові Володимиру Балуху, який голодує від 19 березня, і вимагає допустити до нього українських лікарів.

«Висловлюємо рішучий протест Росії щодо відмови у зміні запобіжного заходу для активіста Балуха, особливо враховуючи загрозливий стан здоров’я… Мужній Володимир Балух, політв’язень Росії, голодує з 19.03. Стан здоров’я погіршується. Вкотре вимагаємо допустити українських лікарів», – написала у Twitter речниця МЗС Мар’яна Беца.

5 квітня підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Росією Криму відмовив захисту у зміні запобіжного заходу для українського активіста Володимира Балуха на більш м’який.

Сам активіст у дебатах в суді виступати відмовився через погане самопочуття, оскільки з 19 березня голодує на знак протесту проти вироку в одній із порушених проти нього справ. Суд в анексованому Росією Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і присудив йому 3 роки і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штраф в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4,6 тисяч гривень).

Інша справа порушена проти активіста через заяву начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

19 березня підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд обрав для Володимира Балуха запобіжний захід у цій справі у вигляді тримання під вартою до 19 червня 2018 року.

Крім того, адвокат Балуха Ольга Дінзе заявила, що активіста побив конвой у СІЗО після розгляду апеляційної скарги в його справі. З цього приводу триває перевірка.

Міністерство закордонних справ України неодноразово закликало Росію негайно звільнити Балуха, відколи його у грудні 2016 року затримала ФСБ.

Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.