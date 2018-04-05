Суд у Криму не задовольнив скаргу на продовження арешту Балуху

Підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Росією Криму відмовив захисту у зміні запобіжного заходу для українського активіста Володимира Балуха, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Захист наполягав на обранні м’якшою запобіжного заходу, оскільки перебування в СІЗО є більш жорсткою мірою, ніж обране Балуху покарання – колонія-поселення.

Сам активіст у дебатах виступати відмовився через погане самопочуття.

«Я 18 днів тримаю голодування. Сил немає!», – сказав Балух.

При цьому, як повідомляє кореспондент, активіст ледве стояв на ногах і весь час спирався об ґрати.

У серпні 2017 року проти засудженого в анексованому Криму українського активіста Володимира Балуха порушили ще одну кримінальну справу після того, як керівник ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерій Ткаченко заявив, що активіст на нього напав. Натомість Балух і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на активіста.

19 березня підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд вибрав для Володимира Балуха запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 19 червня 2018 року.

14 березня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму змінив вирок українському активісту Володимиру Балуху в іншій справі – за звинуваченням у зберіганні боєприпасів, скоротивши термін позбавлення волі на два місяці. Суддя вилучив зі звинувачення пункт про придбання боєприпасів, активіста засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4,6 тисяч гривень).

28 березня Міністерство закордонних справ України закликало негайно звільнити Балуха. Український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до російської колеги з проханням допустити лікарів до активіста. 2 квітня суд дозволив архієпископу УПЦ КП Клименту стати громадським захисником Балуха.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.