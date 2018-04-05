Адвокат: немає перешкод для відвідування архієпископом Климентом Балуха в СІЗО

Участь в справі засудженого в Криму українського активіста Володимира Балуха як громадського захисника архієпископа Климента не повинна викликати проблем з відвідуванням засудженого в СІЗО. Про це в коментарі проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії повідомила адвокат Ольга Дінзе.

«У нашій адвокатській практиці таке сталося вперше –священнослужитель допущений до захисту на рівні з адвокатом. Тут є певні підстави. По-перше, владика Климент надає для Балуха духовну допомогу, це для Балуха дуже важливо, тим більше в період голодування... Тепер не буде ніяких перешкод у відвідуванні Балуха в слідчому ізоляторі», – зазначила адвокат.

Вона також додала, що суд скептично поставився до ролі Климента в справі на етапі подачі клопотання про залучення архієпископа як громадського захисника.

«Довелося переконувати суддю, що у владики є дві вищі освіти і він може надавати допомогу, дотримуючись при цьому стратегії захисту», – сказала Дінзе.

Засуджений український активіст Володимир Балух з 19 березня продовжує безстрокове голодування, оголошене на знак протесту проти вироку.

14 березня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму змінив вирок Балуху, скоротивши термін ув’язнення на два місяці. Суддя вилучив зі звинувачення пункт про придбання боєприпасів, активіста засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4,6 тисячі гривень).

28 березня Міністерство закордонних справ України закликало негайно звільнити Балуха. Український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до російської колеги з проханням допустити лікарів до активіста, який голодує.

2 квітня суд дозволив архієпископу УПЦ КП Клименту стати громадським захисником Балуха.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники наполягають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – прапор України на подвір’ї його будинку.