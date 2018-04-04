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04 Квітень 2018, Київ 23:22
Новини | Політика

Балух не має наміру припиняти голодування, його стан погіршується – адвокат

Володимир Балух і його адвокат Ольга Дінзе на одному із засідань суду в анексованому Росією Криму

Стан здоров’я засудженого в анексованому Росією Криму українського активіста Володимира Балуха, який тримає голодування, погіршується, але він не має наміру зупиняти протест, заявила проекту Радіо Свобода Крим.Реалії його адвокат Ольга Дінзе.

«Йому це (голодування – ред.) важко дається. Крім того, відбуваються постійні провокації з боку представників адміністрації установи, які приносять йому смачні продукти, спокушаючи його все ж почати приймати їжу. Це трохи дестабілізує його, але він тримається і тримає своє слово», – сказала адвокат.

Представники російських правоохоронних органів в анексованому Криму справу Балуха, умови утримання і стан його здоров’я публічно не коментують.

Засуджений український активіст Володимир Балух з 19 березня продовжує безстрокове голодування, оголошене на знак протесту проти вироку.

Балух побажав українському народу «не здаватися» (відео)
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Балух побажав українському народу «не здаватися» (відео)

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14 березня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму змінив вирок Балуху, скоротивши термін ув’язнення на два місяці. Суддя вилучив зі звинувачення пункт про придбання боєприпасів, активіста засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4,6 тисячі гривень).

28 березня Міністерство закордонних справ України закликало негайно звільнити Балуха. Український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до російської колеги з проханням допустити лікарів до активіста, який голодує.

2 квітня суд дозволив архієпископу УПЦ КП Клименту стати громадським захисником Балуха.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники наполягають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – прапор України на подвір’ї його будинку.

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