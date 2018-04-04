Балух не має наміру припиняти голодування, його стан погіршується – адвокат

Стан здоров’я засудженого в анексованому Росією Криму українського активіста Володимира Балуха, який тримає голодування, погіршується, але він не має наміру зупиняти протест, заявила проекту Радіо Свобода Крим.Реалії його адвокат Ольга Дінзе.

«Йому це (голодування – ред.) важко дається. Крім того, відбуваються постійні провокації з боку представників адміністрації установи, які приносять йому смачні продукти, спокушаючи його все ж почати приймати їжу. Це трохи дестабілізує його, але він тримається і тримає своє слово», – сказала адвокат.

Представники російських правоохоронних органів в анексованому Криму справу Балуха, умови утримання і стан його здоров’я публічно не коментують.

Засуджений український активіст Володимир Балух з 19 березня продовжує безстрокове голодування, оголошене на знак протесту проти вироку.

14 березня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму змінив вирок Балуху, скоротивши термін ув’язнення на два місяці. Суддя вилучив зі звинувачення пункт про придбання боєприпасів, активіста засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4,6 тисячі гривень).

28 березня Міністерство закордонних справ України закликало негайно звільнити Балуха. Український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до російської колеги з проханням допустити лікарів до активіста, який голодує.

2 квітня суд дозволив архієпископу УПЦ КП Клименту стати громадським захисником Балуха.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники наполягають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – прапор України на подвір’ї його будинку.