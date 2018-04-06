Адвокат про обмін Балуха: для нього дуже важливо залишатися в Криму через маму

Для заарештованого в анексованому Росією Криму українського активіста Володимира Балуха дуже важливо залишатися на півострові через маму, заявила в інтерв’ю Крим.Реалії, проекту Радіо Свобода, його адвокат Ольга Дінзе.

«Для Балуха дуже важливо залишатися в Криму, оскільки там проживає його мама. У неї стан здоров'я нестабільний, низка хронічних захворювань, за нею потрібний постійний догляд. Мама не хоче залишати Крим, оскільки вона там народилася, усе життя прожила. Для них це дуже складний етап у житті. Тому я думаю, що питання про обмін обговорюватиметься, але я не впевнена, що сам Балух ухвалюватиме таке рішення та поїде з території Криму», – сказала Дінзе.

5 квітня підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Росією Криму відмовив захисту в зміні запобіжного заходу для українського активіста Володимира Балуха на більш м’який.

Сам активіст у дебатах в суді виступати відмовився через погане самопочуття, оскільки з 19 березня голодує на знак протесту проти вироку в одній із порушених проти нього справ. Суд в анексованому Росією Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і присудив йому 3 роки і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штраф в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4,6 тисяч гривень).

Інша справа порушена проти активіста через заяву начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

19 березня підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд обрав для Володимира Балуха запобіжний захід у цій справі у вигляді тримання під вартою до 19 червня 2018 року.

Крім того, адвокат Балуха Ольга Дінзе заявила, що активіста побив конвой у СІЗО після розгляду апеляційної скарги в його справі. З цього приводу триває перевірка.

Міністерство закордонних справ України неодноразово закликало Росію негайно звільнити Балуха, відколи його у грудні 2016 року затримала ФСБ.

Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.