Балух відмовився припиняти голодування, яке розпочав 19 березня

Заарештовнаний в анексованому Росією Криму український активіст Володимир Балух відмовився припиняти голодування, повідомляє кореспондент Крим.Реалії, проекту Радіо Свобода, із залу підконтрольного Кремлю Роздольненського районного суду.

За словами кореспондента, активіст виглядає хворобливо і тримається за ґрати.

Балух від 19 березня голодує на знак протесту проти вироку в одній із порушених проти нього справ.

22 народних депутата України підписали звернення до Балуха з проханням припинити голодування. Зокрема, підписи поставили Рефат Чубаров, Світлана Заліщук, Мустафа Найєм, Єгор Соболєв, Владислав Голуб, Сергій Лещенко, Олег Мусій, Андрій Білецький, Борислав Береза.

Суд в анексованому Росією Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і присудив йому 3 роки і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штраф у розмірі 10 тисяч рублів (близько 4,6 тисяч гривень).

Інша справа порушена проти активіста через заяву начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

19 березня підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд обрав для Володимира Балуха запобіжний захід у цій справі у вигляді тримання під вартою до 19 червня 2018 року.

Крім того, адвокат Балуха Ольга Дінзе заявила, що активіста побив конвой у СІЗО після розгляду апеляційної скарги в його справі. З цього приводу триває перевірка.

Міністерство закордонних справ України неодноразово закликало Росію негайно звільнити Балуха, відколи його в грудні 2016 року затримала ФСБ.

Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.