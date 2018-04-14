До Балуха в анексованому Криму не пускають медиків – правозахисник

До засудженого в анексованому Росією Криму українського активіста Володимира Балуха не допускають медиків, повідомив заступник голови правління «Кримської правозахисної групи» Володимир Чикригін в ефірі «Громадського радіо».

«У нас немає об’єктивної інформації про стан здоров’я Володимира Балуха, оскільки до нього не пускають медиків. Адвокати Балуха, коли бачать його на суді, помічають, що йому стає гірше, але без обстежень щось конкретне сказати неможливо», – сказав Чикригін.

Правозахисник розповів, що адвокати активіста постійно подають клопотання, щоб до Володимира Балуха допустили медиків. Однак суд їх відкидає, посилаючись на те, що стан його здоров’я «не такий критичний».

«Навіть коли його тримали під домашнім арештом, йому не дозволяли з’їздити в Сімферополь на обстеження», – сказав Чикригін.

За його словами, Володимир Балух не називає термінів закінчення голодування, яке він оголосив 19 березня.

«На останньому засіданні йому передавали звернення українських депутатів, в якому вони закликають його припинити голодування, але Балух поки що відмовляється», – повідомив правозахисник.

Архієпископ УПЦ КП Климент, який відвідував активіста в СІЗО, 13 квітня повідомив, що Володимира Балуха б’ють і чинять на нього психологічний тиск.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Кримчанина засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4,6 тисячі гривень).

У серпні 2017 року проти Балуха порушили ще одну кримінальну справу. Це сталося після того, як Балух і його адвокат подали скаргу в поліцію на дії начальника Роздольненського ізолятора тимчасового тримання Валерія Ткаченка. У відповідь Ткаченко подав скаргу на Балуха, заявивши про побиття. За інформацією захисту активіста, сам Ткаченко напав на Володимира Балуха, а саме: вдарив, ображав нецензурною лайкою, принижував за національною ознакою.

Підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд 19 березня обрав для Володимира Балуха запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 19 червня 2018 року.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір’ї його будинку.