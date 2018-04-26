МЗС України вимагає від Росії допуску лікарів до Балуха та звільнення в’язня

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії пустити до засудженого в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха медиків і негайно звільнити в’язня. Про це у Twitter 26 квітня написала речниця МЗС Мар’яна Беца.

«Вимагаємо від Росії допустити до політв’язня Володимира Балуха, який голодує з 18.03, українських лікарів. Вимагаємо його негайного звільнення», – написала вона.

Засуджений в Криму український активіст Володимир Балух продовжує голодування, хоча раніше на припиненні протесту наполягали представники СІЗО Сімферополя. Про це 25 квітня повідомила координатор Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник, коментуючи заяву Ради з прав людини (РПЛ) при президенті Росії про те, що Балух нібито «припинив голодування, дізнавшись, що РПЛ взяв його справу під свій контроль».

Балух оголосив безстрокове голодування 19 березня на знак протесту проти вироку.

Суд в анексованому Криму визнав Балуха винним в зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 000 рублів (близько 4600 гривень).

Інша справа проти активіста порушена через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

19 березня підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд обрав для Володимира Балуха запобіжний захід у цій справі у вигляді утримання під вартою до 19 червня 2018 року.

Міністерство закордонних справ України неодноразово вимагало від Росії негайно звільнити Балуха.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.