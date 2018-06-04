Сенцов погодився на зустріч із архієпископом Климентом – сестра в’язня

Сестра режисера Олега Сенцова Наталія Каплан повідомила 4 червня, що український в’язень усе ж погодився на зустріч із кримським архієпископом УПЦ КП Климентом, який спеціально для цієї зустрічі прибув на північ Росії.

«Підсумок. Олег усе-таки погодився на зустріч із Климентом», – вказала Каплан у Facebook.

Раніше цього ж дня сестра Сенцова повідомила, що Олег, який є атеїстом, відхилив прохання про зустріч.

Раніше архієпископ Сімферопольский і Кримський Климент поїхав до засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова, проінформувала прес-служба Української православної церкви Київського патріархату.

Згідно з повідомленням, 1 червня глава УПЦ КП Філарет підписав лист до начальника колонії «Білий ведмідь» у місті Лабитнангі у Росії з проханням надати Клименту можливість відвідати Сенцова «для виконання пастирських обов’язків».

14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях.

Пізніше до нього долучились Олександр Кольченко та Олександр Шумков.

Окрім того, в анексованому Росією Криму продовжує оголошене у березні голодування український активіст Володимир Балух. Його громадським захисником є архієпископ Климент, саме він переконав Балуха вживати мінімальний набір харчів (дві склянки вівсяного киселю, 50-70 грамів сухарів із чорного хліба і чай із медом), який підтримує «балансування на нульовій позначці».

Олега Сенцова і Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року разом із ще двома людьми за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова й Кольченка до списку політв'язнів.