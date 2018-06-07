Вирок Сущенку: Рада закликає міжнародну спільноту запровадити нові санкції проти Росії

Верховна Рада України закликала світову спільноту запровадити нові санкції проти Росії, заявляючи про продовження нею порушень прав людини і політичних переслідувань, зокрема протиправний вирок Московського міського суду у справі українського журналіста Романа Сущенка.

Про це йдеться у зверненні до парламентів іноземних держав, парламентських асамблей міжнародних організацій, світових лідерів і міжнародного співтовариства, ухваленому парламентом 7 червня.

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У зверненні Верховна Рада висловлює рішучий протест у зв’язку з вироком російського суду, винесеним Сущенку «за сфабрикованими обвинуваченнями у «шпигунстві», і вимагає від Росії скасувати це рішення, звільнити українського журналіста і гарантувати його безперешкодне повернення в Україну.

«Верховна Рада закликає міжнародне співтовариство засудити агресивну політику Російської Федерації та посилити тиск на Росію з метою припинення політично вмотивованих утисків та переслідувань проти громадян України, а також задля звільнення та повернення в Україну Романа Сущенка та інших політичних в'язнів-громадян України, які незаконно утримуються Російською Федерацією за сфабрикованими та політично вмотивованими звинуваченнями», – йдеться в документі.

Крім того, українські депутати закликають міжнародну спільноту сприяти притягненню до відповідальності всіх осіб, причетних до системних порушень прав людини Росією і політично мотивованих переслідувань громадян України, зокрема до винесення протиправного вироку Роману Сущенку.

4 червня суд у Москві засудив українського журналіста до 12 років в’язниці. Захист оскаржив вирок.

Сущенка, який із 2002 року був кореспондентом агентства «Укрінформ» у Франції, затримали у Москві співробітники ФСБ Росії 2 жовтня 2016 року. За версією російських спецслужб, він є кадровим «співробітником української військової розвідки» і полковником. ФСБ стверджує, що Сущенко збирав відомості про російське військо.

За версією самого журналіста, в Москву він приїхав у відпустку, щоб відвідати родичів. Головне розвідувальне управління України також заперечило інформацію, про те, що Сущенко співпрацював із військовою розвідкою України.