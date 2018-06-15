Український омбудсмен повідомила, що прямує до Сенцова

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що прямує до засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

«Прибули до Салехарда. Це місто у 22 кілометрах від Лабитнангі, де утримують Олега Сенцова. Зараз прямую саме туди», – написала Денісова у Facebook зранку 15 червня.

13 червня президент України Петро Порошенко повідомив, що Денісова вирушила до Росії, щоб відвідати незаконно ув'язнених там українців.

Ув’язнений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов у колонії за Полярним колом 14 червня розпочав другий місяць голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів. Як повідомила Радіо Свобода сестра Сенцова Наталія Каплан, 8 червня Сенцова відвозили до реанімації. Зараз він перебуває у медчастині колонії, припиняти голодування не збирається.

Активісти в Україні і світі вимагають від Росії і її президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців, зокрема, українського режисера Олега Сенцова. Акції на підтримку Олега Сенцова проходять у багатьох країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.

Європейський парламент 14 червня ухвалив резолюцію із закликом звільнити Олега Сенцова та інших політичних в’язнів Росії.