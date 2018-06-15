Сейм Польщі закликав Росію звільнити Сенцова та інших політв’язнів – ухвала

Сейм (нижня палата парламенту) Польщі закликав Росію звільнити українських політичних в’язнів, зокрема незаконно засуджених Олега Сенцова та Олександра Кольченка, повідомляє у Facebook посольство України в Польщі.

«Польський Сейм прийняв ухвалу, в якій закликав РФ звільнити українських політичних в’язнів, зокрема режисера Сенцова та кримського активіста Кольченка. У документі наголошено, що цього очікують мільйони людей демократичного світу», – заявили дипломати.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter подякував польському Сейму за це рішення і зазначив, що «завдяки таким партнерам, як Польща, ми є сильніші і солідарні в захисті цінностей та життів невинних людей».

14 червня Європейський парламент закликав Росію негайно звільнити всіх українських політичних бранців, які були незаконно затримані, заарештовані і ув’язнені.

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Ув’язнений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов у колонії за Полярним колом 14 червня розпочав другий місяць голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів. Як повідомила Радіо Свобода сестра Сенцова Наталія Каплан, 8 червня Сенцова відвозили до реанімації. Зараз він перебуває у медчастині колонії, припиняти голодування не збирається.

Активісти в Україні і світі вимагають від Росії і її президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців, зокрема, українського режисера Олега Сенцова. Акції на підтримку Олега Сенцова проходять у багатьох країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.