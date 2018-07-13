Мати Сенцова попросила Путіна про помилування сина – ЗМІ

Мати українського режисера Олега Сенцова, який продовжує голодування в російській тюрмі, звернулася до президента Росія Володимира Путіна з проханням про помилування сина, повідомляє радіостанція «Ехо Москви».

«Ехо Москви» опублікувало текст клопотання про помилування, яке датоване 22 червня.

«Прошу вас проявити милосердя і помилувати Олега Сенцова, не губити його життя і життя його близьких. Ми чекаємо його вдома», – йдеться в оприлюдненому клопотанні.

Наразі підтвердження цієї інформації з інших джерел немає, ні адвокат Сенцова, ні його сестра про це клопотання не повідомляють.

Наприкінці червня адвокат Сенцова Дмитро Дінзе повідомив, що російська влада отримала щонайменше два прохання про помилування українського режисера. За його словами, один документ надійшов з Європи, другий – з Росії. Авторів прохань про помилування Сенцова адвокат не назвав.

Читайте також: Сенцов виснажений, але продовжує голодування – сестра

Український режисер Олег Сенцов був звинувачений російською владою в організації терактів в Криму і відбуває 20-річний тюремний термін у колонії в Лабитнангі. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів у Росії. Сенцов заявив про намір «голодувати до смерті».

Про помилування українця у російського президента Володимира Путіна 25 червня попросив генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд, а також діячі російського мистецтва. Сам Сенцов відмовився просити Путіна про помилування.