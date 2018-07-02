На стадіоні «Олімпійський» в Києві відбулася акція на підтримку політв'язня Олега Сенцова. Учасники акції розгорнули на трибунах банер «Олег Сенцов, Україна з тобою» й запалили на його тлі піротехнічні засоби. Підтримати політв'язня прийшли відомі громадські діячі, українські політики та зірки шоу-бізнесу. Український режисер Олег Сенцов був звинувачений російською владою в організації терактів у Криму і відбуває 20-річний тюремний термін у колонії в Лабитнангі. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів у Росії. Сенцов заявив про намір «голодувати до смерті».