Сенцов отримав лист Радіо Свобода – російські тюремники

Адміністрація колонії в російському місті Лабитнангі, де утримується український в’язень Олег Сенцов, повідомило Радіо Свобода 13 липня, що надісланий режисерові лист дійшов до адресата.

«Якщо ви замовили відповідь, то чекайте його надходження на шаш е-мейл. Терміни відповіді повністю залежать від вашого адресата. Щойно відповідь потрапить у систему, вона буде вам спрямована негайно. Відповідь може не пройти цензуру – в цьому випадку ви отримаєте про це повідомлення», – вказали російські тюремники.

У день народження Олега Сенцова українці через Радіо Свобода передали йому слова підтримки та привітання. Редакція надіслала їх у листі. Український режисер і письменник Олег Сенцов, якого утримують в російській колонії у місті Лабитнангі за Полярним колом, 14 травня оголосив голодування із вимогою звільнення усіх українських політв’язнів. 31 травня він заявив, що його «не цікавить обмін», адже він – «людина, яка йде до кінця».