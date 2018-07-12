Український день саміту НАТО: Трамп, Крим і членська перспектива

Брюссель – Саміт НАТО, який 12 липня завершився у Брюсселі, підтверджує свої рішення 10-річної давнини щодо майбутнього членства України в цьому військово-політичному блоці. Зі свого боку, президент Петро Порошенко заявляє, що нині стало загальновизнаним те, що процес інтеграції України до НАТО не може заблокувати ніхто. Тим часом, як Трамп перед зустріччю з російським президентом Володимиром Путіним заявляє, що не може сказати, що далі буде з Кримом, керівник України висловлює впевненість: американський президент притримуватиметься політики невизнання незаконної анексії українського півострова

Натовські засідання за участі України супроводжувалися загальним визнанням її прагнення до членства, заявляє президент Петро Порошенко за результатами своєї участі в саміті НАТО.

«Виступали 19 лідерів країн-членів і кожен заявляв, що підтримка України мала б полягати в тому, щоб прискорити її перспективу членства. Це якраз демонструє їхнє ставлення до України та політику відкритих дверей НАТО», – каже Порошенко, вказуючи на заяву підсумкової декларації саміту.

«Дехто казав, що нас там хтось заблокував, чи буде блокувати… Відверто наголошую, що висновки цього саміту підтверджують: двері НАТО для України відкриті», – каже президент, зауважуючи, що цей процес заблокувати нікому не вдасться.

При цьому, Порошенко наголошує, що для цього слід «змінювати країну», проводити реформи та досягти стандартів НАТО й повної взаємодії з силами цього блоку.

Тим часом, генсекретар Альянсу Єнс Столтенберґ, у своєму підсумковому виступі заявив, що НАТО «з нетерпінням чекає подальшого прогресу в реформах України і продовжуватиме надавати їй політичну та практичну підтримку, в час, коли в цій державі триває військовий конфлікт».

Україна отримала заяву генсекретаря, а Грузія – декларацію Комісії Грузія-НАТО

Водночас, Грузія та Україна, які разом взяли участь у засіданні Північноатлантичної ради, отримали різні підсумкові заяви. На відміну від України, щодо якої на саміті НАТО через блокування Угорщини була зроблена тільки заява голови засідання Північноатлантичної ради, Грузія отримала повноцінну й традиційну декларацію Комісії НАТО-Грузія.

За підсумками засідання президентів України та Грузії в найвищому політичному органі НАТО – Північноатлантичній раді – голова НАТО Єнс Столтенберґ зробив заяву, зауваживши, що «з огляду на поновлені прагнення України до членства в НАТО, альянс притримується свого рішення, ухваленого на Бухарестському саміті 2008 року, та підтвердженого на наступних зустрічах на вищому рівні», що двері Альянсу залишаються для України відчиненими.

Водночас, йдеться в заяві, країни-союзниці закликали Україну максимально використати інструменти, доступні їй в рамках Комісії Україна-НАТО, зокрема, Річної національної програми.

Угорщина продовжує блокування зустрічей в рамках співпраці України з ЄС і НАТО через ухвалений Києвом закон про освіту, який набрав чинності 28 вересня 2017 року.

Трамп «незадоволений» тим, що сталося з Кримом, а Порошенко впевнений, що він анексію не визнає

Президент США Дональд Трамп заявив під час брюссельського саміту НАТО, що Крим був незаконно анексований ще за президента Обами, а він цього б не допустив.

«Ще задовго до того, як я став президентом, президент Барак Обама дозволив, аби це сталося. Справа в тому, що вони (росіяни – ред.) будують мости до Криму, щойно вони побудували величезний міст, будівництво якого почалося багато років тому. Вони завершили нове летовище, вклавши мільярди й мільярди доларів. Це відбувалося на очах у Барака Обами. Чи я б дозволив, щоб це сталося? – Ні, я б цього не дозволив. А він допустив, аби це сталося. Що буде з Кримом на цьому етапі, я сказати не можу. Чи я задоволений тим, що сталося з Кримом? – Ні. Я не задоволений. Але це сталося на очах Барака Обами, а не Трампа», – прокоментував президент США «кримське питання» перед тим, як наступного понеділка має зустрітися віч-на-віч з президентом Росії Володимиром Путіним у Гельсінкі.

Президент України Петро Порошенко висловив переконання, що президент США Дональд Трамп на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Гельсінкі щодо Криму притримуватиметься загальної позиції НАТО щодо невизнання незаконної анексії українського півострова.

«Позиція (щодо статусу Криму – ред.) всіх членів Альянсу, в тому числі за участі президента Трампа, відображена в підсумковій заяві саміту НАТО. Там абсолютно чітко наголошено: невизнання незаконної анексії Криму. І не треба шукати чорну кішку в чорній кімнаті, бо там цієї кішки нема», – заявив президент Порошенко, підсумовуючи брюссельські зустрічі.

​Лідери балтійських держав-партнерів – за приєднання України до НАТО і за посилення присутності Альянсу на сході

Лідери країн-союзниць Північноатлантичного альянсу провели консультації з «добрими й близькими партнерами – Україною та Грузією», заявляє Юрій Ратас, прем’єр-міністр Естонії, зазначаючи, що його країна твердо підгримує територіальну цілісність та надії на приєднання до НАТО цих двох країн.

«Естонія дуже міцно підтримує наших добрих друзів і партнерів – Україну й Грузію. Ми відстоюємо їхню територіальну цілісність і суверенність, а також їхні сподівання щодо приєднання до НАТО», – наголосив Ратас.

Відносини між союзом НАТО й Росією цілком залежатимуть від поведінки росіян та зміни їхньої агресивної політики, зі свого боку заявляє президент Литви Даля Ґрибаускайте.

«Все залежатиме від самої Росії. Ми, союзники НАТО і Захід, завжди готові до рівноправних, базованих на довірі відносин із будь-ким», – каже вона.

Даля Ґрибаускайте переконана, що на східному фланзі НАТО присутність військ альянсу потрібно збільшувати.

«Безумовно, їх слід збільшувати, доки Росія не змінить свою поведінку», – зазначила лідер Литви.