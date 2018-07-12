Порошенко: саміт показав, що двері НАТО для України відкриті

Засідання НАТО за участі України супроводжувалися загальним визнанням її прагнення до членства, заявляє президент Петро Порошенко за результатами своєї участі у саміті альянсу в Брюсселі.

«Виступали 19 лідерів країн-членів і кожен заявляв, що підтримка України мала б полягати в тому, щоб прискорити її перспективу членства. Це якраз демонструє їхнє ставлення до України та політики відкритих дверей НАТО», – каже Порошенко, вказуючи на заяву підсумкової декларації саміту.

«Дехто казав, що нас там хтось заблокував, чи буде блокувати… Відверто наголошую, що висновки цього саміту підтверджують: двері НАТО для України відкриті», – каже президент, зауважуючи, що цей процес заблокувати нікому не вдасться.

При цьому, Порошенко наголошує, що для цього слід «змінювати країну», проводити реформи та досягти стандартів НАТО й повної взаємодії з силами цього блоку.

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В оприлюдненій 11 липня підсумковій декларації саміту НАТО, який нині триває у Брюсселі, Північноатлантичний альянс наголосив, що рішення Бухарестського саміту щодо того, що одного дня Україна стане членом НАТО, залишаються чинними.

28 лютого президент України Петро Порошенко заявив, що розглядає можливість прописати в Конституції прагнення України вступити до ЄС і НАТО.

За його словами, прагнення до членства в Євросоюзі та НАТО можна будо б зафіксувати в преамбулі до Конституції, для чого достатньо підтримки двох третин конституційного складу Верховної Ради.