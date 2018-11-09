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09 Листопад 2018, Київ 18:28
Фотогалереї

Перша світова війна: Сцени життя та смерті – фотогалерея

Об 11-й годині 11 листопада 1918 року у Франції – в одинадцять годин одинадцятого дня місяця – замовкли рушниці Першої світової війни. Після більш ніж чотирьох років жорстокої війни та понад 16 мільйонів смертей військових та цивільних, почали діяти умови загального перемир’я. Війна змінила мапи, представила жахливі методи ведення війни та змінила геополітичний баланс сил, покінчивши з імперіями та створивши на цих територіях низку незалежних держав у Європі. Ці фотографії відображають людську плату за те, що пізніше назвали «війною, щоб закінчити усі війни».
Німецькі солдати, перетинаючи поле, які висловили готовність здатися французьким військам. Франція, неподалік міста&nbsp;Массіж
1 Німецькі солдати, перетинаючи поле, які висловили готовність здатися французьким військам. Франція, неподалік міста Массіж
Французькі солдати стріляють із 155-мм міномету з траншеї на лінії фронту у невідомому місці у Франції
2 Французькі солдати стріляють із 155-мм міномету з траншеї на лінії фронту у невідомому місці у Франції
Французькі велосипедисти кавалерійського корпусу на фронті у Шампані, східна Франція, 22 вересня 1915 року
3 Французькі велосипедисти кавалерійського корпусу на фронті у Шампані, східна Франція, 22 вересня 1915 року
Німецька газова атака на східному фронті, яку сфотографував російський льотчик. Це зображення з 1916 року отримало назву &laquo;Німецьке страхіття з повітря&raquo;
4 Німецька газова атака на східному фронті, яку сфотографував російський льотчик. Це зображення з 1916 року отримало назву «Німецьке страхіття з повітря»
Італійські &laquo;Ардіті&raquo; чи інші бійці штурмового підрозділу у протигазах
5 Італійські «Ардіті» чи інші бійці штурмового підрозділу у протигазах
Французькі солдати переміщують 95-мм гармату в невідомому місці у Франції
6 Французькі солдати переміщують 95-мм гармату в невідомому місці у Франції
Французькі солдати копають траншею на фронті. Шампань, східна Франція
7 Французькі солдати копають траншею на фронті. Шампань, східна Франція
Відступ короля Сербії Петра I (ліворуч, на візку) та&nbsp;його війська після нападу на Сербію сил під проводом Німеччини у листопаді 1915 року
8 Відступ короля Сербії Петра I (ліворуч, на візку) та його війська після нападу на Сербію сил під проводом Німеччини у листопаді 1915 року
Недатована фотографія з німецькими солдатами під час битви під Верденом, які роздягаються для обшуку їх французькими солдатами
9 Недатована фотографія з німецькими солдатами під час битви під Верденом, які роздягаються для обшуку їх французькими солдатами
Чоловіки та коні з Британського військового корпусу у Великій Британії &nbsp;
10 Чоловіки та коні з Британського військового корпусу у Великій Британії
 
Священик проводить богослужіння для французьких солдатів на фронті в Шампані, східна Франція, 1915 рік &nbsp;
11 Священик проводить богослужіння для французьких солдатів на фронті в Шампані, східна Франція, 1915 рік
 
Позиція британських військових після німецької газової атаки у Фромеле, 19 липня 1916 рік
12 Позиція британських військових після німецької газової атаки у Фромеле, 19 липня 1916 рік
Російська піхота &nbsp;
13 Російська піхота
 
Французький офіцер стоїть біля свіжих могил солдатів, убитих у Сен-Жан-сюр-Турб на фронті в Шампані. Східна Франція, 19 грудня 1916 року
14 Французький офіцер стоїть біля свіжих могил солдатів, убитих у Сен-Жан-сюр-Турб на фронті в Шампані. Східна Франція, 19 грудня 1916 року
Французькі солдати збирають тіла мертвих товаришів у Вердені, Франція, 1 жовтня 1917 року
15 Французькі солдати збирають тіла мертвих товаришів у Вердені, Франція, 1 жовтня 1917 року
Недатована фотографія з французькими військовими, які обідають неподалік міста Арра на півночі Франції
16 Недатована фотографія з французькими військовими, які обідають неподалік міста Арра на півночі Франції
Собака тягне бельгійський кулемет на півночі Франції
17 Собака тягне бельгійський кулемет на півночі Франції
Британські військові 55-ї дивізії, осліплені сльозоточивим газом, в очікуванні медичної допомоги поблизу міста Бетюн (Франція) під час битви при Естері 10 квітня 1918 рокув рамках німецького наступу у Фландрії
18 Британські військові 55-ї дивізії, осліплені сльозоточивим газом, в очікуванні медичної допомоги поблизу міста Бетюн (Франція) під час битви при Естері 10 квітня 1918 рокув рамках німецького наступу у Фландрії
Американський &laquo;Форд&raquo; &ndash; машина швидкої допомоги, запаркована у спустошеному селі у Бельгії. Вересень 1918 року
19 Американський «Форд» – машина швидкої допомоги, запаркована у спустошеному селі у Бельгії. Вересень 1918 року
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