Ставка на Крим: навіщо на півострів їдуть бізнесмени з Сирії

Павло Новиков

Російська влада Криму повідомила, що приблизно сто делегатів із Сирії приїдуть до Ялти на «міжнародний економічний форум». Співголова організації «Ділова Росія» Андрій Назаров із посиланням на керівника сільськогосподарської палати Сирії повідомив, що сирійська сторона запропонувала створити в Криму морський хаб, що «сприятиме збільшенню торговельного обороту між країнами».

У грудні 2017 року на засіданні програмного комітету форуму російський голова Криму Сергій Аксьонов наголосив, що іноземних союзників анексованого півострова з кожним роком дедалі більше.

«У першому форумі взяли участь приблизно 600 осіб, причому більша частина з них була з Росії. На другому форумі вже було понад 1200 учасників із 20 країн. На третьому форумі ‒ понад 2000 учасників із 40 країн. У четвертому форумі очікуємо, що участь візьмуть понад 3200 осіб, при цьому кількість країн буде приблизно 60», – заявив він.

Експерт із міжнародних відносин із Туреччини Орхан Ґафарли вважає ідею створення морського хабу в Криму неспроможною.

Створити хаб у Криму нереально, тому що торговельні відносини з портами півострова неможливі

«Я думаю, що заява сирійської сторони несерйозна. Їм спочатку треба розібратися всередині країни, розділеної на кілька частин. Створити хаб у Криму ‒ нереально, тому що торговельні відносини з портами півострова неможливі. У Сирії немає такої економічної сили. Думаю, що ті, хто робить у Дамаску такі заяви, просто хочуть догодити Росії. Звісно, Туреччина пропускає через Босфор без окремих узгоджень усі кораблі, окрім військових. Якщо прямо з Криму вийде корабель і піде до Сирії, офіційно зробити з цим нічого не можна, адже він не заходитиме до турецького порту. Ті ж кораблі, що заходять до нас, попередньо відзначаються в російських портах Новоросійська та інших», – каже експерт із Туреччини.

Постійний представник президента України в Криму Борис Бабін, навпаки, переконаний, що до планів Сирії щодо Криму треба ставитися дуже серйозно.

До заяв про морський хаб треба ставитися дуже серйозно й протидіяти цьому

«На жаль, у нас ще не створена морська адміністрація, а позиція прокуратури АРК із цих питань досить своєрідна. Є прогалини у протидії нелегальним морським перевезенням із Криму: пасажиропотоки, метал, скраплений газ, сільськогосподарська продукція. Зерно з Криму вивозиться до країн Близького Сходу, зокрема до Лівану та Сирії. Росія може диктувати будь-які умови для тієї частини країни, що контролюється режимом Башара Асада ‒ тому він і співпрацює з окупованим Кримом. А ще Кремлю треба забезпечувати свої війська. Так що до заяв про морський хаб треба ставитися дуже серйозно й протидіяти цьому», – стверджує український посадовець.

Заступник директора українського Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов додає, що приїзди будь-яких делегацій до Криму не скасовують логістичних проблем півострова.

Навряд чи знайдеться серйозний перевізник, який візьме на себе всі пов’язані з цим ризики

«У Радянському Союзі саме Україна спеціалізувалася на розвитку економічних відносин із країнами Близького Сходу та Середземномор’я. Ще 2011 року представники сирійського бізнесу часто приїжджали до Києва, до Одеси. Зараз намір привезти сирійську делегацію до анексованого Криму зумовлений тим, що охочих брати участь у таких авантюрах дуже мало. Росія намагається показати, що на півострові є нормальне життя, що всі нібито визнають його російським. Тому ми часто бачимо фейкові делегації, людей називають не тими, хто вони є насправді, спеціально перебільшуючи їхню значущість. Але поки що жодна з логістичних компаній Росії не виявила бажання працювати в Криму. Навряд чи знайдеться серйозний перевізник, який візьме на себе всі пов’язані з цим ризики», – вважає фахівець.

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії