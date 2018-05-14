Волкер прибув на Донбас, щоб «дізнатися більше про гуманітарну кризу»

Спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер прибув на Донбас, інформує Українська служба «Голосу Америки» у Twitter.

Журналісти не повідомили подробиць. Волкер і Державний департамент наразі не розповідають про поїздку.

11 травня спеціальний представник американського зовнішньополітичного відомства анонсував візит у східні регіони України. Він пояснював, що хоче «дізнатися більше про ситуацію на місці і про гуманітарну кризу на Донбасі».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.