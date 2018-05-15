До виборів в Україні Путін не домовлятиметься щодо Донбасу – Бузаров

Спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер прибув 15 травня на Донбас. Він зустрівся із командувачем Операції об’єднаних сил Сергієм Наєвим. Під час цього візиту Волкера очікується також його зустріч із президентом України Петром Порошенком, повідомила перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко. За її словами, Україна прагне обговорити три теми: ситуацію з гуманітарною і екологічною безпекою, миротворчу місію на Донбасі та питання заручників. Тим часом, заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін в інтерв’ю «ТАСС» заявив, що в переговорах Росія наразі взяла паузу.