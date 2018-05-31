На засіданні Ради НАТО – Росія обговорять конфлікт на Донбасі

Збройний конфлікт на сході України, зменшення напруженості через військові маневри та інші питання стануть темами засідання Ради НАТО – Росія 31 травня. Це буде перша зустріч представників альянсу та російських військових у 2018 році.

Зустріч є частиною підходу НАТО до співпраці з Росією, що поєднує в собі потужну оборонну позицію з «предметним діалогом» з Москвою, повідомив чиновник альянсу.

В останні місяці Росія та Захід мають суперечності, зокрема, через війну в Сирії та отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії на території Великої Британії.

НАТО також вимагає, щоб Росія взяла на себе відповідальність за катастрофу рейсу MH17 у небі над Донбасом у 2014 році.

Відносини між Росією та НАТО ускладнилися з 2014 року насамперед через анексію Криму та роль Москви в підтримці сепаратистів на сході України.