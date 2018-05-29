Об’єднані сили перевірили підрозділи авіації на Донбасі – штаб

Штаб Операції об’єднаних сил упродовж тижня провів раптову перевірку підрозділів авіації, які входять до складу цих сил на Донбасі.

«Метою навчальних заходів ставилося досягнення високого рівня злагодженості під час підтримки авіацією дій загальновійськових частин. В ході відпрацювання дій в різних формах і способах авіація із завданнями впоралась», – ідеться в повідомленні, поширеному 29 травня.

В Об’єднаних силах активно триває підготовка усіх сил і засобів до виконання завдань за призначенням, вказано в повідомленні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.