На Донеччині внаслідок обстрілу загинула школярка

У місті Залізне поблизу Торецька на Донеччині внаслідок обстрілу загинула дівчинка, повідомив у Facebook заступника голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін.

«Дитина вийшла на подвір’я, де була вбита уламком ворожого снаряду. На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Співчуття рідним», – написав він.

Цю інформацію підтвердив і заступник голови Донецької адміністрації Ігор Стокоз.

Як пізніше повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв, загибла дівчинка закінчила 9-й клас, їй було 15 років.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.