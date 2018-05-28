На Донеччині цивільний підірвався на міні біля власного дому – поліція розслідує це як теракт

У селищі Південне неподалік від Торецька на Донеччині чоловік наступив на вибуховий пристрій біля власного дому, інформує обласне управління поліції. Інцидент попередньо кваліфіковано як теракт, мовиться у повідомленні.

«Повідомлення про подію надійшло до Торецького відділення поліції вчора, 27 травня. Поліцейські встановили, що о 17:00 чоловік 1948 року народження підірвався, натрапивши на вибухонебезпечний предмет біля свого будинку. Чоловік був доставлений до лікарні з численними осколковими пораненнями кінцівок, грудної клітини та голови. Йому була надана необхідна медична допомога», – зазначають у поліції.

4 квітня заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар повідомив, що понад 600 людей загинули від мін і вибухонебезпечних предметів на Донбасі. За його словами, на повне розмінування регіону треба буде витратити понад 10 років.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.