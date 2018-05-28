На Донбасі поранені двоє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 27 травня зазнали поранень двоє українських військових, повідомив штаб Операції об’єднаних сил. За цими даними, інтенсивність бойових дій значно зменшилася, підтримувані Росією бойовики порушили режим припинення вогню 22 рази, з них чотири рази застосовували важке озброєння.

Як ідеться в ранковому зведенні, ввечері 27 травня під час короткого бойового зіткнення поблизу населеного пункту Павлопіль неподалік Маріуполя, були вбиті троє і поранені троє бойовиків. «Доля одного військовослужбовця Об’єднаних сил наразі невідома. Обставини зникнення військовослужбовця з’ясовуються, вживаються заходи щодо його розшуку», – вказано в повідомленні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 27 травня.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.