Поліція: через обстріл бойовиків на Донеччині поранена жінка

Внаслідок обстрілу бойовиками Залізного Донецької області 8 червня поранена цивільна жінка, повідомляє Нацполіція України.

«На момент обстрілу жителька села Залізне Торецького району, 1938 року народження, перебувала у власному будинку. Постраждала госпіталізована до лікарні з кульовим пораненням лопатки. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом теракту», – йдеться в повідомленні поліції 9 червня.

У поліції додали, що жінку шпиталізували, їй надають медичну допомогу.

28 травня заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін повідомив, що в Залізному поблизу Торецька на Донеччині внаслідок обстрілу загинула дівчинка. За даними поліції, дитина вийшла на подвір’я, де загинула від уламку снаряду. Як пізніше повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв, загибла дівчина закінчила 9-й клас, їй було 15 років.

Поліція Донеччини розпочала розслідування за статтею «теракт».

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.