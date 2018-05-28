Поліція Донеччини розслідує загибель дівчинки від обстрілу у Залізному як теракт

Поліція Донеччини почала розслідування за фактом смерті 15-річної школярки у Залізному поблизу Торецька за статтею «теракт». Про це йдеться на сайті відомства.

Як повідомлялося, дівчинка загинула внаслідок обстрілу з боку сепаратистів – від осколків снаряду, що впав неподалік.

Раніше поліція Донеччини повідомляла про загибель цивільного у селищі Південне також неподалік від Торецька: чоловік наступив на вибуховий пристрій біля власного дому. Цей випадок правоохоронці так само попередньо кваліфікували як теракт.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.