У Донецьку вперше за кілька днів з'явилися гроші в банкоматах

У банкоматах підконтрольного сепаратистам Донецька з'явилася готівка, якої не було з четверга, 24 травня. Як повідомляє Радіо Донбас.Реалії, проект Радіо Свобода, люди поспішать зняти гроші, побоюючись, що вони знову закінчаться.

Готівка у банкоматах зникла 24 травня, тоді підконтрольне Росії угруповання «ДНР» пояснило це технічними роботами і наступного дня оголосило про відновлення роботи системи. Проте гроші з'явилися лише ненадовго у суботу і знову зникли, а біля банкоматів утворилися черги.

На непідконтрольній Україні території Донецької області працює лише одна «банківська установа» – «Центральний республіканський банк». «ЦРБ» використовує банкомати, які належали раніше приватним та державним українським банкам і були захоплені проросійськими силами. У робочому стані перебуває лише частина АТМ. Через «ЦРВ» підконтрольні Росії угруповання нараховують пенсії та соціальні виплати жителям непідконтрольної території, для багатьох людей це єдине джерело доходу.