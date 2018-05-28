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28 Травень 2018, Київ 16:40
Новини | Суспільство

У Донецьку вперше за кілька днів з'явилися гроші в банкоматах

Банкомат у Донецьку, 27 травня 2018

У банкоматах підконтрольного сепаратистам Донецька з'явилася готівка, якої не було з четверга, 24 травня. Як повідомляє Радіо Донбас.Реалії, проект Радіо Свобода, люди поспішать зняти гроші, побоюючись, що вони знову закінчаться.

Готівка у банкоматах зникла 24 травня, тоді підконтрольне Росії угруповання «ДНР» пояснило це технічними роботами і наступного дня оголосило про відновлення роботи системи. Проте гроші з'явилися лише ненадовго у суботу і знову зникли, а біля банкоматів утворилися черги.

На непідконтрольній Україні території Донецької області працює лише одна «банківська установа» – «Центральний республіканський банк». «ЦРБ» використовує банкомати, які належали раніше приватним та державним українським банкам і були захоплені проросійськими силами. У робочому стані перебуває лише частина АТМ. Через «ЦРВ» підконтрольні Росії угруповання нараховують пенсії та соціальні виплати жителям непідконтрольної території, для багатьох людей це єдине джерело доходу.

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