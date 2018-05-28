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В Донецке уже 6-й день продолжаются перебои в работе банкоматов. По состоянию на 11 утра понедельника деньги в АТМ неподконтрольного города так и не появились, сообщает Радио Донбасс.Реалии, проект Радио Свобода.

С четверга, 24 мая, сотрудники единственного «банковского учреждения» на всей оккупированной территории Донбасса – ЦРБ, «Центрального республиканского банка», проводили технические работы в Донецке. Об этом предупреждали заранее по подконтрольным группировке «ДНР» радиостанциям, каналам и сайтам.

В пятницу вечером от ЦРБ появилось следующее сообщение: «профилактические работы полностью завершены. Обслуживание клиентов осуществляется банком в обычном режиме. Доступны все операции с платежными картами, возобновлена работа банкоматов и платежных терминалов. Пенсия зачислена на карточные счета с 4 по 25 число включительно».

И действительно, в субботу в Донецке заработали банкоматы. Однако за прошедшие два дня накопилось много желающих снять свои средства с банковских карт. Очереди стояли вдвое больше обычного. А уже ближе к вечеру того же дня деньги в банкоматах закончились. При попытке снять наличные высвечивалось: «Операция недоступна». Не было денег и в воскресенье. И это по всему Донецку.

Через ЦРБ в Донецке производят выплаты пенсий и социальных пособий: для некоторых это – единственные средства для существования. Так называемый «банк» работает на неподконтрольной территории с 2014 года, используя незначительную часть банкоматов, которые ранее принадлежали частным и государственным украинским банкам. Других банков на территории, подконтрольной группировке «ДНР», нет.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)