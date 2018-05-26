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26 Травень 2018, Київ 13:03
Новини | Події

Бойовики вночі обстрілювали житлові райони Торецька – місцева влада

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 25 травня 2018 року

На Донеччині підтримувані Росією бойовики вночі обстріляли житлові райони міста Торецьк. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила Військово-цивільна адміністрація міста Торецьк.

За даними адміністрації, місцеві жителі внаслідок обстрілу не постраждали.

В угрупованні «ДНР» інформацію про обстріл Торецька не коментують, але, у свою чергу, заявляють про порушення режиму тиші з боку українських військових.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.

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